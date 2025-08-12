Edizione n° 5791

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Disinfestazione straordinaria saltata: botta e risposta tra GIMAR e ASE S.p.A.
12 Agosto 2025 - ore  12:16

CALEMBOUR

CRONACA // Caso Chiara Poggi, la Procura: il Dna trovato in bocca era di un altro cadavere
12 Agosto 2025 - ore  12:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Comandante carabinieri a moglie militare ucciso, ‘è con noi’

CC Comandante carabinieri a moglie militare ucciso, ‘è con noi’

"Celebriamo l'essenza stessa di ciò che significa essere Carabiniere".

Consegnati 47.989 euro alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

ph Taranto Buonasera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Cronaca // Focus //

ANSA. ROMA, 12 agosto 2025, 14:18. Il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, comandante generale dell’arma dei Carabinieri, oggi a Roma ha incontrato la moglie e le figlie del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in un conflitto a fuoco con due ladri a bordo di un’auto rubata. “Carlo – ha evidenziato il comandante Luongo – non è più tra noi, ma la sua eredità continua a vivere.

Celebriamo l’essenza stessa di ciò che significa essere Carabiniere”.

Il comandante generale, come prima attestazione di merito, ha proceduto alla consegna dell’encomio solenne e delle insegne del nuovo grado di maresciallo alla moglie di Legrottaglie e dell’encomio solenne al brigadiere Costanzo Giuseppe Garibaldi che, il 12 giugno, era in servizio con il militare ucciso.
Ricompense definite dal generale Luongo come “la sintesi di una vita vissuta con onore e senza indugio, oltre ogni convenienza personale”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.