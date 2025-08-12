di Redazione

Foggia – È venuto a mancare improvvisamente, nella scorsa notte, all’età di 79 anni, il massofisioterapista Sebastiano Saldutto, padre del nostro collega e amico Giuseppe Saldutto, al quale si stringono affettuosamente amici e conoscenti.

Nato ad Accadia, Sebastiano aveva iniziato i suoi studi ad Assisi all’età di 10 anni (dal 1955 al 1962). Successivamente frequentò a Livorno un corso per centralinisti (durato 2 anni) e poi a Firenze, per 3 anni, la scuola di massofisioterapista. Dopo un breve impiego di 5 mesi a Firenze, si trasferì a Foggia, dove iniziò a lavorare agli Ospedali Riuniti come massofisioterapista, dal 2 settembre 1968 fino al pensionamento, il 30 novembre 1994.

Oltre ai decenni trascorsi nel reparto di Ortopedia dei Riuniti di Foggia, Sebastiano dedicò gran parte della sua vita all’attività a favore dei ciechi e ipovedenti. Fu Presidente provinciale della sezione UICI di via Gorizia 48 a Foggia e poi consigliere regionale in Puglia. Grazie a queste cariche e al suo costante impegno, divenne una figura pubblica stimata sia dai pazienti ospedalieri, sia da molti non vedenti che aveva aiutato con la sua capacità organizzativa e politica.

Nel corso della sua vita strinse amicizie con personalità di spicco, tra cui l’on. Vittorio Salvatori, il Ministro Vito Lattanzio, Giuseppe Zingrillo, Alfredo Grassi, oltre a membri del direttivo nazionale e locale della Democrazia Cristiana e ai Vescovi succedutisi a Foggia, come l’attuale Cardinale De Giorgi e molti altri.

Colpito prima da ipovisione e poi da cecità totale, si distinse per la sua indipendenza: con il bastone bianco riusciva a muoversi da solo in tutta Foggia, ricordando perfettamente le strade, e raggiungeva persino suo fratello in Svizzera senza accompagnatori.

Uomo tenace e simpatico, nel tempo libero amava suonare il mandolino e trascorrere momenti nella sua Accadia, apprezzandone l’aria fresca e la tranquillità, lontano dal frastuono e dal disordine delle città. Dal 2019 vi si era trasferito definitivamente.

Il 22 ottobre 1999 Sebastiano dichiarò di essere stato miracolato da Padre Pio; la sua vicenda venne inclusa nei fascicoli per la santificazione del santo di Pietrelcina, grazie anche alla sua lunga amicizia con padre Remigio Fiore e padre Leonardo Marcucci, quest’ultimo celebrante dell’ultima Messa con San Pio.

L’ultimo saluto sarà ad Accadia (Fg) il 12 agosto, alle ore 10, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, alla presenza di familiari, amici, conoscenti, colleghi e di una delegazione dell’Unione Italiana Ciechi di Foggia.