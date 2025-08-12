Edizione n° 5791

MANFREDONIA Ferragosto al Maiorano: un’esperienza gastronomica tra terra e mare a Manfredonia

Il 15 agosto, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia, in collaborazione con il ristorante Santé – Storie di Gusto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Manfredonia

Il 15 agosto, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia, in collaborazione con il ristorante Santé – Storie di Gusto, propone un pranzo di Ferragosto all’insegna della tradizione e della raffinatezza, con due percorsi gastronomici distinti: il Menù di Terra e il Menù di Mare.

L’elegante location sul Viale Eunostides diventa il palcoscenico ideale per celebrare una delle festività più sentite dell’estate italiana, offrendo agli ospiti piatti ricercati che uniscono ingredienti di qualità e sapori autentici del territorio.

Il Menù di Terra
Un viaggio nei profumi e nei sapori dell’entroterra garganico.
Gli antipasti aprono con una delicata quiche Lorraine allo zafferano, seguita da una parmigiana al tartufo e dal carpaccio di podolico, accompagnati da bruschette, formaggi locali, bufala e salumi in centrotavola.
Il primo propone strozzapreti al porcino del Gargano, mentre il secondo vede protagonista un vitellino in bella vista con patate al forno. Chiusura dolce con la creazione del pasticcere di casa.

Il Menù di Mare
Un omaggio alla ricchezza del pescato locale e alla cucina marinara.
Gli antipasti spaziano dalla parmigiana di mare alla cappasanta ripiena, fino alle tagliatelle di seppioline aromatizzate con lime e bergamotto. In centrotavola, il classico souté di cozze, vongole e moscardini alla pugliese.
Il primo presenta strozzapreti al basilico, oro giallo e frutti di mare, mentre i secondi propongono bocconi di tonno affogato allo champagne con patate al forno, accompagnati da una frittura di paranza servita in condivisione. Anche in questo caso, il gran finale è affidato al dolce dello chef.

L’iniziativa, oltre a valorizzare la cultura culinaria locale, si distingue per la cura nella selezione degli ingredienti e per la capacità di proporre un’esperienza gastronomica completa, capace di soddisfare sia gli amanti della carne che gli appassionati di pesce.

Per informazioni e prenotazioni: Maiorano Boutique Hotel, Viale Eunostides 20 – Manfredonia, Tel. 345 8704031.

