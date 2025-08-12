Edizione n° 5790

11 Agosto 2025

11 Agosto 2025

ASSOCIAZIONI Foggia. Ordine e sicurezza pubblica: ancora nessuna risposta dal Prefetto alla richiesta delle associazioni

Le quindici organizzazioni promotrici chiedono di essere ascoltate e coinvolte nella definizione di soluzioni concrete

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

A oltre dieci giorni dalla richiesta di incontro formale avanzata da quindici associazioni del territorio, il Prefetto di Foggia non ha ancora fornito alcun riscontro ufficiale. La domanda di convocazione – consegnata a mano all’Ufficio Protocollo il 30 luglio 2025 e inviata via PEC il 1° agosto – è stata riproposta una settimana più tardi, sempre senza ricevere alcuna risposta.

Intanto, nella provincia di Foggia continuano a verificarsi episodi di violenza e criminalità, mentre dal mondo del terzo settore non giunge alcun segnale di coinvolgimento nelle strategie di contrasto. Le quindici organizzazioni promotrici chiedono di essere ascoltate e coinvolte nella definizione di soluzioni concrete per affrontare l’emergenza sicurezza. «Il nostro auspicio – dichiarano – è che il Prefetto convochi al più presto una delegazione delle associazioni per avviare un confronto costruttivo».

Associazioni firmatarie: Fareambiente – Associazione dei Consumatori e Utenti ADCUA ODV – Associazione dei Consumatori e Utenti Codacons Foggia – Associazione Effetto Foggia – Associazione AVO Ospedali Riuniti Foggia – Coordinamento delle Associazioni per la Rinascita di Foggia – Associazione “L’Albero della Vita” – Associazione ANFFAS Foggia – Associazione APS Sacro Cuore – Associazione ATO Trapiantati Organi Foggia – Associazione Solidaunia ODV – Associazione ADMO Puglia – Associazione ABC Puglia – Associazione GAMA ODV – Associazione Foggia 5.0.

