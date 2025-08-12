Lillà e Rosetta il salvataggio miracoloso di due gattine a Manfredonia. Ora ancora amore e adozione

Manfredonia – Chi segnala un animale in difficoltà compie un gesto prezioso, ma non sempre può aspettarsi la risposta immediata: «Sì, ci pensiamo noi». Dietro ogni intervento ci sono tempi, risorse e rischi, soprattutto per la salute degli animali stessi. Le volontarie sanno bene che ogni emergenza va seguita una alla volta, per evitare il contagio di malattie virali tra gatti malati, immunodepressi o neonati.

La storia di Lillà e Rosetta ne è un esempio toccante.

Tutto inizia il 2 giugno, quando i gestori di un noto ristorante della città, sollevando un pallet, trovano una cucciolata di gattini appena nati, con ancora il cordone ombelicale. Nessuna traccia della madre. Dopo due ore di appostamento insieme alla volontaria Mariella, la gatta mamma ricompare. Grande il sollievo: nonostante il trambusto, accetta di buon grado di allattare i piccoli.

Passano sei giorni. Una nuova telefonata rompe la quiete: mamma gatta è scomparsa, e tre cuccioli, ridotti a pelle e ossa, puzzano di decomposizione. Degli altri due nessuna traccia. La corsa dal veterinario è disperata: terapia intensiva, monitoraggio continuo. Solo due sopravvivono alla prima notte.

La veterinaria non nasconde il pessimismo: il cattivo odore è dovuto al liquido amniotico marcescente rimasto addosso. «Sono condannati», avverte. Eppure Rosa, la volontaria che li ha presi con sé, non si arrende. Li pulisce, li nutre, li scalda. Li battezza Rosetta e Lazzaro. Quest’ultimo, talmente debole, va in coma due volte. Rosetta, invece, soffre di gravi carenze nutrizionali: la pelle si lacera, il pelo cade a ciuffi.

Giorno dopo giorno, però, il miracolo prende forma. Con glucosio, cure veterinarie e amore, i due piccoli iniziano a sollevare la testolina e a miagolare per fame. Le piaghe di Rosetta guariscono, la cecità di Lazzaro regredisce. E quando finalmente iniziano a sembrare due veri gattini, arriva la scoperta: Lazzaro è in realtà una femmina. Ora si chiama Lillà.

Oggi, dopo due mesi di cure e attenzioni, pesano un chilo e si preparano al ciclo vaccinale. Per loro, le “mamme” sono strane creature su due zampe, profumate di disinfettante. Ma quelle stesse mani le hanno strappate alla morte.

La missione non è stata breve: tre mesi di impegno costante, dalla rianimazione d’emergenza alle coccole quotidiane di “nonna” Maria, che oggi le vizia in attesa di trovare per loro la famiglia perfetta.

Adottarle non sarà semplice: ci sono 38 mamme e 2 papà umani pronti a valutare i candidati, oltre al severo giudizio di nonna Maria. Colloquio, modulo di preaffido e una promessa di amore eterno sono il minimo.

Chi pensa di essere all’altezza di accogliere due piccoli miracoli può chiamare il 346 6310407.

E, nel frattempo, un invito a tutti: quando segnali un animale in difficoltà, mettiti in conto di essere parte attiva del soccorso. Perché salvare una vita è un lavoro di squadra.