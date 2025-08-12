Edizione n° 5790

Home // Manfredonia // Manfredonia. "Annullato l'intervento di disinfestazione adulticida previsto per questa sera"

MANFREDONIA Manfredonia. “Annullato l’intervento di disinfestazione adulticida previsto per questa sera”

"Tardiva informazione alla cittadinanza: l’avviso alla popolazione è pervenuto solo alle ore 19:00"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Manfredonia

“La società Gimar Soc. Coop. comunica che l’intervento di disinfestazione adulticida straordinario WEST NILE affidato per questa sera sul territorio comunale di Manfredonia da parte di Ase Spa non verrà eseguito.

La decisione è motivata da due elementi essenziali:

1.    Comunicazione errata: la notifica pubblicata sulla pagina Facebook di ASE ha indicato che si trattava di un trattamento antilarvale, mentre l’intervento programmato è un trattamento adulticida. Si precisa che i due tipi di trattamento sono profondamente diversi per finalità, modalità operative, prodotti impiegati e misure precauzionali da adottare:
•    il trattamento antilarvale agisce sulle larve nei focolai di riproduzione (es. acqua stagnante) e comporta interventi mirati e a basso impatto;
•    il trattamento adulticida è finalizzato al controllo degli insetti adulti e richiede modalità e informazioni preventive specifiche rivolte alla popolazione.

2.    Tardiva informazione alla cittadinanza: l’avviso alla popolazione è pervenuto solo alle ore 19:00, poche ore prima dell’esecuzione del servizio, con tempistiche insufficienti per permettere ai residenti di adottare le misure precauzionali necessarie (copertura di alimenti, ritiro di biancheria all’aperto, tutela di animali domestici, ecc.), mettendo a rischio la corretta tutela della salute pubblica.

Per motivi di sicurezza e conformità normativa, e in tutela della popolazione, la nostra azienda non procederà con l’esecuzione fino a quando non saranno rese disponibili e comunicate in modo ufficiale e tempestivo le informazioni tecniche complete”.

