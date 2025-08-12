“La società Gimar Soc. Coop. comunica che l’intervento di disinfestazione adulticida straordinario WEST NILE affidato per questa sera sul territorio comunale di Manfredonia da parte di Ase Spa non verrà eseguito. La decisione è motivata da due elementi essenziali:

1. Comunicazione errata: la notifica pubblicata sulla pagina Facebook di ASE ha indicato che si trattava di un trattamento antilarvale, mentre l’intervento programmato è un trattamento adulticida. Si precisa che i due tipi di trattamento sono profondamente diversi per finalità, modalità operative, prodotti impiegati e misure precauzionali da adottare:

• il trattamento antilarvale agisce sulle larve nei focolai di riproduzione (es. acqua stagnante) e comporta interventi mirati e a basso impatto;

• il trattamento adulticida è finalizzato al controllo degli insetti adulti e richiede modalità e informazioni preventive specifiche rivolte alla popolazione.