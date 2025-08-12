Edizione n° 5790

Manfredonia, bagni della stazione chiusi: appello del consigliere Marasco

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Stato news //

Manfredonia, bagni della stazione chiusi: appello del consigliere Marasco

Manfredonia – Disagi per i viaggiatori in arrivo alla stazione ferroviaria di Manfredonia. I bagni pubblici risultano infatti chiusi, creando difficoltà a passeggeri e cittadini, soprattutto in questo periodo estivo di maggior afflusso.

A denunciare la situazione è Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia a Manfredonia, che ha inviato una segnalazione agli amministratori comunali chiedendo un intervento urgente.

«I bagni pubblici – spiega Marasco – sono attualmente inaccessibili, e questo provoca un forte disagio ai passeggeri che arrivano con il treno da Foggia. La stazione è un punto di arrivo strategico per tanti viaggiatori, specialmente in estate, e l’assenza di servizi igienici adeguati non è accettabile».

Il consigliere invita quindi il Comune a provvedere quanto prima al ripristino della funzionalità dei bagni, garantendo un servizio essenziale non solo per i turisti, ma anche per i residenti sipontini.

L’appello ora è nelle mani dell’amministrazione, chiamata a trovare una soluzione tempestiva a un problema che, pur essendo piccolo, incide direttamente sull’accoglienza e l’immagine della città.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

