Manfredonia. Un sogno che corre su due ruote: la nuova sedia da basket di Mario grazie alla comunità

Mario, 24 anni, è un giovane con una disabilità importante, ma con una passione ancora più grande: il basket. Determinato e sorridente, partecipa attivamente alle attività sportive della sua città, affrontando ogni sfida con coraggio.

Fino a poco tempo fa, però, il suo entusiasmo era limitato da un ostacolo concreto: una sedia a rotelle non adatta al gioco. La svolta è arrivata grazie all’incontro con Nicola Mangano, consigliere comunale con delega allo sport, che, colpito dalla determinazione di Mario, si è immediatamente attivato per aiutarlo.

Grazie al suo intervento, è stato possibile acquistare una sedia da basket da “apprendista”, uno strumento fondamentale per permettere a Mario di esprimere al meglio il suo talento. Ma il gesto di solidarietà non si è fermato qui: pochi giorni dopo la consegna, Mangano ha voluto incontrare nuovamente Mario per donargli anche un pallone da basket. Un regalo semplice ma dal valore immenso, che ha acceso negli occhi del giovane una gioia incontenibile.

“Ora Mario può partecipare alle attività con una sedia adatta – racconta la mamma, Annamaria – ed è felice come non mai. Il mio consiglio a tutte le mamme di ragazzi speciali è di far praticare sport ai propri figli: lo sport è inclusione, vita, normalità”.

Il ringraziamento della famiglia va non solo a Nicola Mangano, ma anche a chi ha reso possibile questo piccolo grande miracolo: Centro Ortopedico Daino di Giulio Giacometti, DF Meccatronica di Francesco Di Candia e Muti – La Sanitaria.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini possa trasformare un sogno in realtà, regalando non solo strumenti, ma anche dignità, autonomia e sorrisi.