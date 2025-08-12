Il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, è intervenuto in merito alle recenti polemiche sollevate da esponenti del Partito Democratico di Foggia e Cerignola sul tema della sicurezza urbana, replicando alle critiche rivolte al Governo Meloni.

Secondo La Salandra, gli amministratori locali del centrosinistra avrebbero espresso “posizioni infondate” in merito alle responsabilità nella gestione della sicurezza. L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricordato che, a suo avviso, il Parlamento — con il voto contrario di PD e Movimento 5 Stelle — avrebbe respinto in passato provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico e della polizia locale.

“La normativa vigente attribuisce maggiori competenze alla polizia locale, e quindi anche agli enti comunali, nel presidio del territorio e nella gestione della sicurezza urbana” ha sottolineato il deputato. “Le amministrazioni comunali hanno un ruolo primario in questo ambito e non si può pensare che lo Stato e le forze dell’ordine suppliscano a eventuali carenze locali.”

Il parlamentare ha inoltre evidenziato che, a suo giudizio, alcune amministrazioni non valorizzerebbero pienamente le nuove prerogative della polizia municipale. Ha ribadito come, nelle sedi istituzionali, il centrosinistra si sia espresso contro provvedimenti ritenuti a favore della sicurezza e della tutela delle forze di polizia.

Sul fronte delle iniziative politiche, La Salandra ha annunciato che a settembre, insieme ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, sarà organizzata una conferenza stampa per illustrare ai cittadini della provincia di Foggia i provvedimenti adottati dal Governo in materia di sicurezza urbana, oltre alle risorse economiche stanziate per il territorio.

“L’obiettivo — ha spiegato — è fornire dati concreti sugli investimenti e sulle misure introdotte, così da informare correttamente l’opinione pubblica.”

Il deputato ha poi ribadito la necessità di un dibattito politico basato su “conoscenza delle norme e responsabilità amministrativa”, evitando, ha aggiunto, “strumentalizzazioni e polemiche fini a se stesse”.

La Salandra ha infine evidenziato come, nella sua visione, la sicurezza urbana debba essere affrontata in un’ottica di collaborazione tra livelli istituzionali, con il contributo sia del Governo sia delle amministrazioni locali, “affinché cittadini e operatori delle forze dell’ordine possano operare in un contesto di tutela e legalità diffusa”.