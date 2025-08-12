Tragedia al lago Sinizzo: muore annegato studente di 21 anni

San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), 12 agosto 2025 – Una giornata di svago si è trasformata in tragedia al lago Sinizzo, in Abruzzo. Un giovane di 21 anni, studente dell’Università di Pisa e di origini tunisine, ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del piccolo bacino naturale situato a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava sul posto con il fratello e alcuni amici per una gita. Dopo pranzo avrebbe deciso di fare un bagno, ma subito dopo il tuffo non è più riemerso.

L’ipotesi più accreditata è quella di una congestione improvvisa che gli avrebbe impedito di tornare a galla.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato recuperato senza vita.

Il lago Sinizzo, noto per le sue acque limpide e meta di escursionisti, era già stato teatro di un dramma simile appena due mesi fa. A giugno, un altro ragazzo di 21 anni, Rahmat Hussain, pakistano residente a L’Aquila, era annegato nello stesso specchio d’acqua.

La comunità locale è scossa dall’ennesima tragedia, e le autorità rinnovano l’invito alla prudenza durante le attività balneari nei laghi e nei fiumi della zona.

Lo riporta il tgcom24.com.