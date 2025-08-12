Edizione n° 5791

MANFREDONIA // Disinfestazione straordinaria saltata: botta e risposta tra GIMAR e ASE S.p.A.
12 Agosto 2025 - ore  12:16

CRONACA // Caso Chiara Poggi, la Procura: il Dna trovato in bocca era di un altro cadavere
12 Agosto 2025 - ore  12:40

Tremiti, rottura improvvisa della condotta sottomarina dell'isola di San Nicola

TREMITI Tremiti, rottura improvvisa della condotta sottomarina dell’isola di San Nicola

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Al fine di limitare i disagi

San Nicola, Isole Tremiti

ph: Antonio Troiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
Cronaca // Isole Tremiti //

Bari, 12 agosto 2025 – La condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell’isola di San Nicola, nell’arcipelago delle Tremiti (Foggia) ha subito una rottura improvvisa causata da un’imbarcazione. La distribuzione risulta interrotta. I tecnici di Acquedotto Pugliese (AQP) stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio.

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Al fine di limitare i disagi, AQP ha disposto, per la fornitura integrativa di acqua, il servizio di autobotte dislocato sul molo dell’isola di San Nicola dalla mattinata del 13 agosto p.v. (compatibilmente con le condizioni meteomarine per il trasporto delle autobotti).

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, al pari di un adeguato sistema di accumulo (autoclave) costituiscono una variabile fondamentale per evitare disagi.

