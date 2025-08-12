Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

Domenica 17 agosto, nell’ambito dell’Estate 2025 Live organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con GR SHOW, si terrà a Trinitapoli una serata speciale dedicata ai giovani: il party “Hasta El Amanecer”. L’evento avrà inizio alle ore 21.30 in Piazza Sandro Pertini e vedrà protagonista il DJ Moskino, che si esibirà in consolle per far ballare e divertire il pubblico presente. Vito Mosca, in arte DJ Moskino, è un artista barese attivo dagli anni ’90, con molte esperienze in Italia e all’estero.

Da circa un anno, ispirandosi al sound urban che spopola nei club internazionali, ha creato il format “Hasta El Amanecer”, incentrato sui suoni caldi caraibici e latini, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e originale. Durante la serata, spazio anche alle selezioni musicali di Voice KEKKO DMC, che proporrà un mix di classic house, funk e hit del momento, per garantire un’atmosfera di festa e divertimento per tutti i partecipanti.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i giovani e la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica, ballo e socializzazione, per vivere insieme un momento di spensieratezza e allegria.