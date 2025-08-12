Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

EREDITA' // Il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli: debiti, yacht e una villa da 60 stanze
11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

MARE // Confcooperative: una settimana al mare costa in media 6.500 euro a famiglia
11 Agosto 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

EVENTI Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

Durante la serata, spazio anche alle selezioni musicali di Voice KEKKO DMC, che proporrà un mix

Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Agosto 2025
BAT // Foggia //

Domenica 17 agosto, nell’ambito dell’Estate 2025 Live organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con GR SHOW, si terrà a Trinitapoli una serata speciale dedicata ai giovani: il party “Hasta El Amanecer”. L’evento avrà inizio alle ore 21.30 in Piazza Sandro Pertini e vedrà protagonista il DJ Moskino, che si esibirà in consolle per far ballare e divertire il pubblico presente. Vito Mosca, in arte DJ Moskino, è un artista barese attivo dagli anni ’90, con molte esperienze in Italia e all’estero.

Da circa un anno, ispirandosi al sound urban che spopola nei club internazionali, ha creato il format “Hasta El Amanecer”, incentrato sui suoni caldi caraibici e latini, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e originale. Durante la serata, spazio anche alle selezioni musicali di Voice KEKKO DMC, che proporrà un mix di classic house, funk e hit del momento, per garantire un’atmosfera di festa e divertimento per tutti i partecipanti.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i giovani e la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica, ballo e socializzazione, per vivere insieme un momento di spensieratezza e allegria.

Trinitapoli si accende con il party “Hasta El Amanecer”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.