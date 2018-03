“Il Gargano riparte con la Notte Bianca Culturale”

Di:

Foggia – SI terrà il 20 settembre nel centro storico di Ischitella la seconda edizione della Notte Bianca Culturale, un evento dedicato alla promozione delle attività culturali e alla valorizzazione del centro storico. L’evento è organizzato da un gruppo di ragazzi di Ischitella con il patrocinio del comune di Ischitella – ass.to al Turismo e vede la partecipazione di numerose associazioni locali oltre a tanti volontari.

“Il Gargano ha bisogno di ripartire anche dalla cultura, un segnale forte per far capire che ci siamo e che vogliamo rialzarci subito” – afferma Michele Falco del gruppo organizzatori dell’evento.

“Quest’anno abbiamo cercato di allargare il programma della manifestazione coinvolgendo artisti di diversi comuni garganici, il museo Trappeto Maratea di Vico del Gargano e Giannone di Ischitella, cercando sempre di avere presente che la cultura non ha confini e che bisogna cominciare a collaborare nelle piccole realtà come le nostre per valorizzare al meglio i nostri attrattori turistici” – continua Giuseppe Carbonella, uno degli organizzatori dell’evento.

“Il programma prevede l’apertura della manifestazione alle ore 19:00 con i due percorsi all’interno del centro storico e un’isola enogastronomica con fanoja (fuoco) presso la piazzetta del convento di San Francesco: il primo percorso“storico – monumentale” sarà dedicato ai monumenti e alle chiese, mentre il secondo percorso “cultura materiale e tradizione” sarà dedicato alla tradizione popolare e artigianato.

All’interno del centro storico saranno organizzate delle aree dedicate all’enogastronomia e una dimostrazione pratica dal vivo con alcune signore che mostreranno come preparare la pasta fatta in casa. Nella piazzetta del convento di san Francesco oltre a musica, saranno presenti le donne del paese per preparare le tipichepettole e sarà organizzata la tradizionale fanoja, un fuoco molto in uso nel passato soprattutto nelle festività di San Michele; inoltre durante la serata, ci sarà spazio anche per i più piccoli con i giochi di una volta e i racconti di fiabe”, così come spiega Raffaella Cannarozzi, una delle responsabili del progetto NBC.

Tutto l’evento sarà seguito via social sui canali ufficiali di facebook alla pagina NotteBiancaCulturale, attraverso l’hashtag #nbc2014 e su twitter all’account @NBCulturale

