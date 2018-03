Manfredonia, agorà in Piazza con Vito Crimi (M5S)

Di:

Manfredonia – DOMANI sabato 13 settembre 2014 alle ore 19 in Piazza del Popolo a Manfredonia Vito Crimi, portavoce al Senato per il M5S, terrà un’Agorà sui temi di politica nazionale e finanziari pertinenti con la vita quotidiana dei cittadini. Come prassi in ogni Agorà tutti potranno intervenire e porre domande al portavoce, dialogando faccia a faccia con lui. Crimi è membro della Giunta delle elezioni e delle immunità’ parlamentari, della Commissione permanente Affari Costituzionali, del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sarà possibile intervistarlo o porgli domande quindi su un ampio spaccato della vita della Repubblica Italiana degli ultimi 2 anni.

A riguardo della sua intensa attività legislativa Crimi ha presentato come primo firmatario i DDL su

– Criteri di incandidabilità per deputati e senatori.

– Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria.

– Abrogazione dell’ordinamento della professione di giornalista.

– Abolizione delle province.

– Disposizioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

– Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senato della Repubblica e sulla Riduzione del Numero dei Parlamentari.

All’evento saranno presenti rappresentanti dei tanti meetup del Gargano e di Capitanata.

