Manfredonia, rifiuti in zona Mercato, cittadino: “perchè non si pulisce?”

Manfredonia – “CHISSA’ perchè l’ente per la raccolta dei rifiuti non arriva a pulire in questo spazio”. Così un cittadino segnala alla pagina Facebook Manfredonia+Civile la presenza di rifiuti in Zona Mercato.



Le foto allegate sono state scattate a distanza di una settimana, ma i rifiuti -in tale periodo- non sono stati rimossi. Anzi, la quantità di pattume presente è aumentata.

Alle buste di immondizia, infatti, si sonno aggiunti anche materassi e arredi vari.



