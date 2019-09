Quando c’è legalità tutto è più bello

Di:

Scene di questo genere non dovrebbero essere l’eccezione ma la normalità, ciò che è accaduto a Monte S. Angelo stamattina non può che farci rallegrare. Due ragazzini che trovano un portafoglio con 100 euro e lo portano ai carabinieri. Noi dell’associazione ”Ultimi”-ci dice Pier Paolo Mascione- non possiamo che plaudire a gesti di questo tipo che fanno ben sperare per il futuro. Se le forme di legalità partono dai bambini/ragazzi si può pensare ad un mondo migliore per la nostra terra-conclude il vice presidente dell’associazione di don Aniello-