Festa in onore di San Pio con riprese in hd e nuovo portale internet

Di:

Riprese televisive in hd, un nuovo portale internet e il nuovo profilo biografico di san Pio da Pietrelcina. Queste le tre principali novità della novena e della festa liturgica del santo cappuccino di quest’anno dal 15 al 23settembre.

Giungeranno a San Giovanni Rotondo il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa, mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, fra’ Roberto Genuin, ministro generale dell’Ordine dei frati minori cappuccini.

A proposito del nuovo portale, Tele Radio padre Pio spiega come si configurerà: “Notizie che raccontano gli eventi, gli appuntamenti che i frati cappuccini e i tanti devoti sparsi nel mondo organizzano in suo onore. Una sezione sarà dedicata alla stampa per consentire ai giornalisti di consultare i comunicati ufficiali con altre novità tecniche e grafiche”.

Nei giorni della festa, sul sagrato del santuario di Santa Maria delle Grazie, verrà allestita la fiera del libro di san Pio da Pietrelcina, durante la quale verrà esposto in anteprima il nuovo profilo biografico aggiornato sul santo cappuccino. “Il cammino di un santo” è scritto da Stefano Campanella, direttore di Padre Pio Tv, e introdotto dalla presentazione di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, che il 21 settembre, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presiederà una celebrazione eucaristica per il personale e i degenti di Casa Sollievo della Sofferenza.

La messa del 23 settembre si concluderà con l’“Atto di affidamento” dei bambini a san Pio da Pietrelcina e la processione con l’immagine del santo.