Galasso “Bene fondi per sp San Nicandro San Marco ma il resto?”

“Prendiamo atto con soddisfazione della comunicazione con la quale il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha ufficializzato il completamento delle procedure di gara relative a quattro strade provinciali che collegano Foggia, San Nicandro e San Marco in Lamis. È una notizia importante per tutta la Capitanata”. A dichiararlo il Segretario Generale della FenealUil Foggia, Juri Galasso che prosegue: “condividiamo l’opzione strategica individuata da Gatta a favore di strade e scuole: è da anni una delle nostre grandi battaglie. E ci auguriamo che presto si possano definire piani di intervento per la messa in sicurezza di tante altre strade provinciali. Anche quest’anno, infatti, è contrassegnato da un elevato numero di incidenti, spesso letali, sulle strade della Capitanata. Ed è uno stato di cose che nessuno può più permettersi di sottovalutare”, conclude il Segretario Generale della FenealUil Foggia.