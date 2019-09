La promozione della bellezza del Gargano attraverso 4 ruote della Fiat 500

il gruppo di Protezione Civile di S.M. 27 e la collaborazione del “Fiat500 Club Italia – Coordinamento di Foggia”) organizza la 3° edizione del “Tour del Gargano”, in programma domenica 15 settembre, confermandosi tra le realtà associative locali più attive ed incisive per la valorizzazione del territorio.

Saranno diverse decine di Fiat 500 – di ogni modello, colore ed “età”, provenienti da tutto il Mezzogiorno d’Italia – pronte ad invadere festosamente le meravigliose e panoramiche strade del Gargano, anche per celebrare il trentacinquesimo anniversario della fondazione del “Fiat500 Club Italia”, con la partecipazione speciale del nutrito gruppo dei “Vespisti sipontini” a bordo di un altro intramontabile simbolo motoristico dell’Italia nel mondo.

Una carovana guidata come sempre dal Fiduciario Matteo Cotrufo (cinquecentista D.O.C.), che la prossima domenica si snoderà lungo tutto il tratto costiero del Promontorio, famoso in tutto il mondo per le falesie a picco sul mare, grotte, calette e spiagge mozzafiato.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Raduno ore 8.00 presso Porto turistico Marina del Gargano

Partenza ore 8.30 dal Porto verso Monte Sant’ Angelo

Arrivo a Monte Sant’ Angelo previsto per le ore 09.30 /

sosta statica con benedizione mezzi + colazione offerta da EDIL G2 di Gargallo Giuseppe

Partenza da Monte Sant’ Angelo verso Peschici alle ore 10.30

Arrivo a Peschici previsto per le ore 11.30

Partenza da Peschici verso Vieste alle ore 13.00

Sosta per foto panoramica a Vieste

Partenza da Vieste verso Macchia previsto per le ore 13.30

Pranzo a Macchia di Monte Sant’ Angelo presso il Ristorante “Lido Macchia” di Armillotta Pasquale

Arrivo a Manfredonia previsto per le ore 18.00 presso “La Roca” (lungomare del sole presso Palazzo della Sorgente)

per aperitivo serale offerto dalla Direzione