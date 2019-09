Leghisti di Capitanata divisi,Fiore riunisce i suoi

Di:

Il gruppo di Alfonso Fiore e quello del patron del Papeete pronti a schierare i due blocchi contrapposti. La pattuglia del capogruppo leghista al Comune di Foggia Alfonso Fiore si è incontrata martedì sera all’Hotel degli Atleti. Lo riporta Teleblu a proposito delle lotte intestine nel Carroccio che hanno già portato alla dichiarazione di indipendenza di Liliana Iadarola, all’autosospensione dei giovani della Lega, alla dichiarazione “il partito deve cambiare passo” di Massimiliano Di Fonso, che andrà domenica al Celone mentre si svolge Pontida, con “ampolla” per il rito delle acque.

All’incontro- si legge nell’articolo di Teleblu- hanno partecipato anche il sindaco di Apricena Antonio Potenza con diversi candidati della lista Lega Foggia alle amministrative del 26 maggio scorso.

Il punto è la revisione della segreteria regionale e dei suoi rappresentanti, come più volte sottolineato dai malpancisti del partito, segreteria appena rinnovata nella sua struttura, provincia per provincia.

Al D Campus, in mattinata, si incontra la segreteria provinciale con l’eurodeputato Massimo Casanovagoverna. Si discuterà, tra le altre cose, delle regionali del prossimo anno, di tesseramenti, di leghisti o ex leghisti, “diffidati” a parlare a nome della Lega in consiglio comunale.