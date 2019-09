Leo: “Al lavoro per posto letto a tutti gli studenti idonei”

Di:

Bari. Questa mattina l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo e il direttore generale di Adisu Puglia, Gavino Nuzzo, hanno accompagnato le rappresentanze delle associazioni studentesche universitarie alla visita di una struttura, il Pastor Bonus a Castromediano, che potrebbe ospitare gli aventi diritto a un posto letto che non possono essere accolti nelle residenze universitarie Adisu per carenza di posti.

“Il nostro impegno è quello di garantire un posto letto a quegli studenti che ne hanno fatto richiesta e ne hanno diritto”, afferma Leo.

“La struttura Pastor Bonus a Castromediano potrebbe rappresentare una possibile soluzione temporanea, in attesa di una nuova casa dello studente. Abbiamo sin da subito voluto coinvolgere gli studenti, visto che saranno i fruitori. La loro risposta è stata positiva e ora da ADISU Puglia saranno messi in atto gli iter burocratici per selezionare le diverse candidature rivenenti dal territorio e valutare la migliore offerta. L’aver individuato comunque una possibile sede idonea a ospitare gli studenti ci fa ben sperare e ci permette di guardare con più calma al progetto per una nuova casa dello studente da centinaia di posti e con elevati criteri di qualità. Già dalla settimana prossima affronteremo le varie possibilità e ci sarà un primo orientamento”.

“Dopo due procedure di gara andate deserte, abbiamo registrato la volontà di Pastor Bonus a partecipare al prossimo avviso pubblico che abbiamo intenzione di avviare con ogni adeguata urgenza a partire da lunedì prossimo”, ha dichiarato il direttore dell’Adisu, Nuzzo. “Confidiamo che la questione venga almeno temporaneamente risolta con l’individuazione di una struttura che soddisfi le esigenze degli studenti”.