L’estate continua nel Gargano, sole e temperature in rialzo nel fine settimana

Bari. Meteo Puglia: una circolazione depressionaria, diretta verso i Balcani, lambisce in giornata le regioni del basso versante adriatico, favorendo l’ingesso su Molise, Puglia e Basilicata di correnti più fresche e instabili settentrionali. Ne consegue un peggioramento del tempo nella prima parte della giornata con piogge e qualche temporale in estensione dalle coste pugliesi e interne e Basilicata; solo qualche annuvolamento in Molise ma senza fenomeni degni di nota. Migliora poi dalla serata con schiarite. Venti moderati in rinforzo da NNO/NO, sino a tesi. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mari tendenti a mossi. Temperature in locale aumento.

Venerdì 13 Settembre Torna il bel tempo, ventilazione sostenuta

VENERDI’: l’alta pressione si rafforza ora sulle regioni meridionali determinando tempo stabile e soleggiato anche su Molise, Puglia e Basilicata, eccezion fatta per qualche sparuto annuvolamento nella prima parte della giornata. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali; tesi dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a molto mossi.Temperature stabili o in locale aumento sui versanti ionici.

Sabato 14 Settembre Bel tempo prevalente ma a tratti ventoso

SABATO: L’alta pressione resta protagonista rinnovando condizioni di tempo stabile e ben soleggiato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su Molise, Puglia e Basilicata. Da segnalare qualche cumulo diurno in Appennino ma senza fenomeni. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali in rotazione a NO la sera. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mari sino a mossi o molto mossi al largo.

fonte 3bmeteo.com