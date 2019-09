Orta Nova, rapinatori armati di fucile rapinano Hotel Novelli

Di:

Finisce di nuovo nel mirino della criminalità il bar della stazione di servizio dell’Hotel Novelli, lungo la Statale 16, in agro di Orta Nova. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto nella tarda serata di ieri quando, pochi minuti prima della mezzanotte, quattro persone – tutte incappucciate, con tute bianche e una della quale armata di fucile – hanno fatto irruzione nell’attività, minacciando il dipendente di turno.

I rapinatori, quindi, hanno arraffato il denaro presente nel registratore di cassa, un paio di blocchetti di gratta & vinci e alcune stecche di sigarette. Non paghi, si sono introdotti in un ufficio, dove hanno trovato la cassaforte aperta e hanno portato via tutto il contenuto (che verrà dettagliato e quantificato dal titolare in sede di denuncia). I malviventi sono poi fuggiti in tutta fretta, a bordo della Lancia Y con la quale erano giunti sul posto.

Fonte: FoggiaToday