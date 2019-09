Sicurezza stradale, Gatta: “Grazie a Prefetto di Foggia”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (FI).

“Quando la collaborazione istituzionale porta buoni frutti: ringrazio il Prefetto di Foggia per aver dato seguito alla mia segnalazione dello scorso 26 agosto sulle scarse condizioni di sicurezza di alcune tratte stradali. Dopo aver sollevato il problema, un grave problema che ha provocato numerosi incidenti stradali, la Prefettura ha convocato un incontro con i sindaci dei Comuni interessati, condividendo le mie richieste, ovvero l’installazione delle telecamere di sorveglianza e più controlli con strumentazioni adeguate come telelaser e/o autovelox.

I sindaci si sono impegnati a realizzare, di concerto con la Polizia Stradale, tutti gli interventi necessari per garantire una sicura circolazione, specialmente in prossimità delle gallerie che collegano Manfredonia a Mattinata e Vieste, teatro di gravissimi incidenti.

Ringrazio il Prefetto per la solerzia con cui ha preso in carico il problema e per l’attenzione e la sensibilità dimostrata. Adesso, non resta che attendere che siano attuati gli interventi previsti in tempi ragionevoli”.