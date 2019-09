Sos sicurezza scuole: oltre il 60% non è agibile

Di:

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Sos sicurezza per le scuole italiane. Il 40% degli edifici necessita di manutenzione straordinaria urgente, mentre solo il 19% ha verificato la condizione dei solai e oltre il 60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità. Occorre quindi “sbloccare i fondi rimasti senza decreto attuativo, quali ad esempio gli 1,5 miliardi dei BEI-CEB, per scuole più sicure ed efficienti”. E’ quanto emerge da ‘Ecosistema scuola’, l’indagine di Legambiente, basata sui dati del Miur, sulla qualità dell’edilizia e dei servizi. E per le scuole non c’è solo il problema sicurezza, visto che il 74% è senza mensa e il 56,7% senza servizio di trasporto per i disabili. La situazione ‘sicurezza’ non è la medesima in tutte le aree del Paese. La necessità di manutenzione urgente, infatti, riguarda il nord per il 28,8%, il centro per il 41,9%, ma il sud per il 44,8% e le isole per il 70,9%