Sottosegretari Conte Bis, trattative in corso. Ipotesi Bordo

Roma. Continuano le trattative per le nomine dei sottosegretari del governo Conte.

Come riporta l’Ansa, “All’ordine del giorno del Cdm in programma alle 15, non compaiono comunque né la nomina dei sottosegretari né i decreti per l’assegnazione ai ministri di alcune deleghe: tra le altre, il Turismo a Dario Franceschini e il Commercio estero a Luigi Di Maio”.

Si ricorda come “senza i sottosegretari il lavoro del governo non può davvero iniziare”.

“Un braccio di ferro è in corso tra M5s e Pd su due deleghe pesanti del ministero dello Sviluppo: Telecomunicazioni ed Energia, che nel vecchio governo aveva tenuto Di Maio. Per le Tlc i Dem vorrebbero Antonello Giacomelli (che potrebbe anche guidare l’Agcom) e per l’Energia l’assessore laziale Gian Paolo Manzella, esperto d’innovazione”.

“Il M5s dovrebbe avere tra i 22 e i 23 sottosegretari e il metodo delle rose di nomi indicati dalle commissioni avrebbe portato a grandi litigi”. “Nel Pd il mix dovrebbe portare al governo ex deputati potrebbe tornare al governo Maurizio Martina, da viceministro, e per la sua area si cita anche Debora Serracchiani”.

Per il Partito Democratico, insistenti le voci sul nome del deputato di Manfredonia Michele Bordo.

Fonte Ansa