Anche Manfredonia nella lista nera dei siti inquinati . In un articolo de La Stampa di questa mattina (“Siamo stufi di morire, ora vogliamo le bonifiche”), il golfo dauno appare tra le zone di interesse nazionale rimaste di competenza del Ministero dell’Ambiento dove, tuttavia, la bonifica della falda è ancora a zero. La superficie totale delle aree Sin in Italia copre circa 130mila ettari: si tratta di poli industriali dismessi o ancora in attività, ex punti chimici o discariche a cielo aperto che necessitano di una bonifica del suolo, del sottosuolo o delle acque per scongiurare il dannoso impatto ambientale e sulla popolazione. Gli ultimi studi epidemiologici dimostrano che nei Sin ci si ammala e si muore molto più che altrove.

Come recita l’articolo, sabato 14 settembre anche Manfredonia scenderà in piazza indossando magliette bianche come Taranto, Ragusa, Falconara e Gela. L’idea è dell’attivista Nicola Gualerci.