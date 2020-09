Ad Altamura il Presidente nazionale di FI, Marco Bestetti

Bari, 12 settembre 2020. Ieri, venerdì 11 settembre 2020, il Presidente Nazionale di Forza Italia Giovani, Presidente del 7 Municipio di Milano e Membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia e Silvio Berlusconi, Marco Bestetti è stato ad Altamura, Puglia. Il Presidente Bestetti ha visitato alcune realtà imprenditoriali della zona, tra cui l’AZIENDA BISCO’. Ad accogliere Bestetti, l’Amministratore Luigi Picerno nonché Presidente del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP.

Il tour del Presidente di Forza Italia Giovani si è concluso con la visita al MUSEO DEL PANE DI ALTAMURA di Vito Forte fondatore della OROPAN S.p.a, situato a pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta.

ll Museo del Pane di Vito Forte nasce per volontà del fondatore della Oropan S.p.A, il sig. Vito Forte, al fine di consacrare l’Antico Forno Forte, quale luogo, di “CONDIVISIONE DEL SAPERE”, circa la storia del pane, il legame di Altamura con il suo pane, e del legame che unisce, da sempre, la sua figura, la sua azienda, al pane e ad Altamura. Il Museo del Pane di Vito Forte rappresenta la prima esperienza museale legata al Pane, in Puglia, e non poteva che prendere forma ad Altamura. Sorge a pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, in via Onorato Candiota, 2. Uno dei forni medioevali più antichi di Altamura, in cui all’età di 11 anni, un giovanissimo garzone, Vito Forte, inizia a coltivare il suo sogno, passando in bicicletta, di casa in casa, per ritirare il pane impastato dalle massaie, per portarlo a cuocere in quel forno.

Quel sogno lo porterà a diventare ambasciatore del pane di Altamura nel mondo. Oggi quel forno è stato ripristinato, per lasciare non solo testimonianza di una storia di successo imprenditoriale, ma per dare dimora e diffusione alla storia del Pane di Altamura.

Ad accogliere Marco Bestetti e a fare gli onori di casa saranno la Coordinatrice Regionale di Forza Italia Giovani Lucia Diele e il gruppo giovanile di Forza Italia della città di Altamura.

“Siamo davvero onorati ed orgogliosi di accogliere nella nostra città il Presidente Nazionale. Attraverso un piccolo tour potremo ammirare e assaporare le testimonianze storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche della città di Altamura. ”

RESOCONTO DEL TOUR

Un vero e proprio tour tra le eccellenze Altamurane e soprattutto, tanto entusiasmo tra i ragazzi del movimento giovanile di Forza Italia della città e anche da parte delle aziende che hanno ospitato il Presidente Bestetti. Il tour è iniziato in metà mattinata presso l’Azienda Dimarno Group. Il Presidente del movimento giovanile di Silvio Berlusconi ha poi visitato lo stabilimento dell’azienda altamurana Biscò, accolto dai dipendenti e dall’Amministratore Luigi Picerno, anche Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura DOP. Picerno, durante l’incontro ha spiegato la nascita e gli obiettivi del Consorzio oltre ad illustrare i progetti futuri della Biscò, azienda a conduzione familiare in forte crescita. I presenti hanno avuto la possibilità di assaggiare i prodotti tipici e le specialità GUSTOSANO prodotte all’interno dello stabilimento Biscò.

Ultima tappa – non per importanza – presso il Museo del Pane, dell’Azienda Altamurana Oropan s.p.a. A fare gli onori di casa il Presidente e A.D di Oropa, Vito Forte accompagnato dal Direttore Marketing della nota azienda, Domenico D’Antonio.

Un percorso multisensoriale – come definito dalla guida del museo – che attraverso suoni, luci e profumi ha fatto riscoprire la bellezza del passato e la bontà del pane di Altamura, unico al mondo.

Il Presidente Nazionale di Forza Italia Giovani prima di lasciare la città di Altamura ha pranzato presso una Trattoria situata nel centro storico della città, dove ha potuto assaporare i piatti tipici della tradizione locale.