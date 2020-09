Assemblea Diocesana, Padre Franco “La nostra Chiesa nell’amato Gargano”

(nota stampa) “Ri-consegnare le linee pastorali, integrate, e ripartire rinnovati e confermati, dall’esperienza in cui ci troviamo in tempo di pandemia”. Sono le parole introduttive di padre Franco Moscone, rivolte alla comunità della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in presenza e in collegamento streaming, riunita in Assemblea, svoltasi quest’anno nella Chiesa di San Pio.