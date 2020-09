(lanotiziaweb) Intorno alle 10,00 del mattino un uomo è stato accoltellato in centro. Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe uno stimato professionista, mentre a infliggere il fendente sarebbe stato un vicino di casa. La cosa è avvenuta in corso Aldo Moro dove i due abitano. La vittima non è in pericolo di vita. La indagini sono affidate alla Polizia.

Fonte: lanotiziaweb.it