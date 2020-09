Fitto a StatoQuotidiano “Vendola – Emiliano? Sono il passato, parlano male di sé stessi”

Bari, 12 settembre 2020. “Ricevo con interesse e soddisfazione il sostegno del movimento politico ‘Liberisti Italiani’, fondato dall’amico Andrea Bernaudo, ispirato da autentici principi, idee e proposte liberali, soprattutto perché mostra la consapevolezza che sia possibile una integrazione politica fra i nostri reciproci programmi di crescita e sviluppo per la Regione Puglia. Il nostro auspicio è che questo nuovo movimento possa divenire un punto di riferimento in Puglia con cui lavorare per il futuro della nostra Regione”.

INTERVISTA A CURA DI ANTONIO CASTRIOTTA, FOGGIA 12 SETTEMBRE 2020