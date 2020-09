Foggia. Ecco come è stata ridotta Stefania, per aver chiesto di indossare la mascherina

(LIBERO) Stefania Buonpensiero martedì mattina, 8 settembre, alle ore 10,30 si era recata al patronato della Cgil per sistemare una serie di pendenze personali. Vede un uomo di colore che non porta la mascherina e lo ammonisce. Lui, trentasei anni originario del Mali, si lancia contro di lei picchiandola a sangue. Dapprima sferrando un pugno violentissimo sul viso che le spacca il setto nasale; nella sala d’attesa del palazzo dei contadini di via della Repubblica, dove ha sede la Cgil foggiana, rimangono tutti senza parole.

Ma la violenza non ha fine; la donna cade per terra priva di sensi e lui si lancia colpendola in continuazione. (articolo integrale)

FOTO DAL PROFILO DI FRANCESCA CATAPANO