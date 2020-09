Lucera, CC: il Cap Romanelli saluta la compagnia di Lucera. Arriva Vivaldi

Lucera, 12 settembre 2020. Nella giornata del 08.09.2020 il cap. Manuel romanelli ha lasciato, dopo quattro anni, il comando della compagnia carabinieri di Lucera per andare a ricoprire quello omologo, però in sede di comando legione, ad Ancona. La sua attenta e lungimirante azione di comando del presidio dell’arma a tutela del complesso territorio dauno ha nel tempo consentito di realizzare brillanti operazioni di servizio, tangibile segno di contrasto alla criminalità locale.

Tra le principali attività di indagine eseguite ricordiamo quelle finalizzate al contrasto del fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti (tra tutte, l’operazione “drug wash”, realizzata di concerto con la locale tenenza della g.d.f., che ha portato all’’esecuzione di 9 misure cautelari), quelle sul fenomeno del “caporalato” nell’ambito della task force che ha visto, sotto la direzione della procura di foggia, la compartecipazione oltre che dei militari della compagnia lucerina, dei carabinieri del n.i.l. E del nucleo investigativo di Foggia, la costante lotta contro i reati predatori e contro la persona (in particolare alle rapine) che, specie tra il 2018 ed il 2019, hanno interessato il territorio della compagnia (tra le molteplici operazioni di servizio ricordiamo i 4 arresti per la tentata rapina a mano armata all’interno dell’abitazione di una donna perpetrata nell’ottobre 2019 e i 3 arresti per l’accoltellamento di un cittadino ghanese avvenuto nella centralissima via quaranta) nonché l’individuazione, a seguito di serrata attività d’indagine, dei tre responsabili di una “gambizzazione” verificatasi il 04.08.2019 in via Gramsci.

Lo sostituisce alla guida della compagnia lucerina il cap. Marco Vivaldi, barese di 42 anni, proveniente dal nucleo radiomobile carabinieri di Roma, del quale ha comandato negli ultimi 8 anni una sezione, dopo la precedente esperienza al nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Rende.

Al cap. Romanelli un sentito ringraziamento per il prezioso contributo fornito nell’arco dei quattro anni trascorsi nella compagnia lucerina ed un in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico.