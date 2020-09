Manfredonia, salgono a 9 i positivi Covid, 2 sono giovani

(STATOQUOTIDIANO, Manfredonia, 12 settembre 2020). Sono 9 al momento i cittadini dell’area geografica di Manfredonia (ad esclusione degli stranieri presenti nell’ex pista di Mezzanone) attualmente positivi al nuovo coronavirus. Lo si apprende da fonti ufficiali. Dopo le nuova positività relative a una persona residente a Mezzanone, originaria di Manfredonia, e un’altra persona residente nel centro sipontino, ieri sera la conferma di 2 casi riguardanti altrettanti giovani. Il virus sarebbe stato contratto in ambito lavorativo.

E’ invece deceduto un 90enne del centro sipontino, già positivo al virus, poi risultato negativo all’esito di ulteriori test. L’uomo soffriva di patologie pregresse.

Per Mattinata: dopo il caso registrato in precedenza (di una persona residente nel centro mattinatese, ma non originaria di Mattinata), si registra un altro caso con virus contratto fuori l’area geografica locale.

Resta un unico positivo a Monte Sant’Angelo, nessun caso a Zapponeta.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it