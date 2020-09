Foggia, 12 settembre 2020. “L’Italia non ha bisogno del Mes“. Lo ha ribadito, oggi a Foggia, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, per sostenere tutti i candidati provinciali del suo partito nonché la elezione di Fitto, a presidente della regione Puglia.

“Quei soldi possono essere trovati sul mercato italiano, senza il rischio che arrivi la troika, perché non sono soldi che ci stanno regalando“, ha detto il leader di FdI a StatoQuotidiano.it. “I soldi del Mes, in sostanza, condizionerebbero la politica economica dell’Italia, sono a quando non verrebbe restituito il 75% del prestito, con il serio rischio di avere la Troika in casa”. Conclude la Meloni: “Se il Mes è così vantaggioso, perchè in Europa nessuno sta accedendo ad esso?”.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 12 settembre 2020

Qui a Foggia, vediamo una Puglia libera, forte e coraggiosa. Il nostro sogno si realizza nei vostri occhi. Negli occhi di chi ogni giorno ci rende orgogliosi di combattere per le nostre idee e la nostra terra. Pubblicato da Giorgia Meloni su Sabato 12 settembre 2020

FOTOGALLERY ANTONIO CASTRIOTTA – ENZO MAIZZI