Monte Sant’Angelo, d’Arienzo: “Finalmente abbiamo anche l’ecografo”

Numerosi, infatti, sono i servizi attivati per garantire un livello sanitario soddisfacente.

Certamente c’è ancora tanto da fare e saremo qui a sollecitare continuamente, sicuri di ricevere risposte concrete.

Come, in ordine di tempo, il grande finanziamento per i “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura” per 3 milioni di euro http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2237