Campo “Dall’ospedale alla Manfredonia Vetro, dal Porto al Mercato Ittico: tutti i risultati”

Manfredonia, 12 settembre 2020. “Ogni impegno assunto è stato assolto. A vantaggio di tutti e non di qualcuno”. Si è svolto venerdì 10 settembre il comizio di Paolo Campo, candidato al Consiglio regionale nella lista del Partito Democratico, nel contesto della Villa comunale di Manfredonia.

Di seguito la sintesi dell’intervento dal palco. “La Puglia del 2020 ha fama di essere una delle regioni più belle al mondo. È ricca dell’innovazione prodotta da tante imprese e da tanti giovani. Esporta gusto e sapori praticamente ovunque. Il suo territorio è più sicuro e meglio tutelato. Ha strutture sanitarie più efficienti e più personale al servizio di chi è debole.

È una Puglia diversa da quella di 20 anni fa: quando Fitto e il centrodestra chiudevano gli ospedali; quando coste e colline franavano; quando la Capitanata non esisteva nelle mappe degli investimenti regionali; quando i programmi di sviluppo elaborati per Manfredonia erano ostacolati dalla Regione Puglia.

Per raggiungere questi obiettivi ho fatto la mia parte al fianco di Michele Emiliano in Consiglio regionale. E i risultati sono evidenti e incontestabili.

Cinque anni fa mi ero impegnato a scongiurare la chiusura dell’ospedale di Manfredonia e oggi abbiamo ottenuto l’attivazione di nuovi reparti e di nuovi macchinari per la diagnostica, abbiamo ottenuto più posti letto e più medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

Mi ero impegnato con i lavoratori della Manfredonia Vetro a far rinascere l’impianto e oggi quelle donne e quegli uomini sono tornati a lavorare e tanti altri hanno iniziato a farlo nelle aziende dell’indotto. Mi ero impegnato a promuovere la portualità manfredoniana e oggi abbiamo l’incremento dei traffici nel Porto Alti Fondali e delle presenze nel Porto turistico. Mi ero impegnato a riattivare il Mercato ittico e oggi abbiamo, finalmente, l’individuazione del soggetto a cui è stata affidata la gestione di questa infrastruttura strategica per la marineria. E altrettanto è stato fatto per l’intera provincia di Foggia.

Il nuovo aeroporto civile Gino Lisa sarebbe già in funzione se il Covid-19 non avesse bloccato i lavori di potenziamento finalmente svincolati dall’Unione Europea. Gli Ospedali Riuniti di Foggia sono diventati un Policlinico a tutti gli effetti, capace di erogare servizi allineati alle migliori strutture sanitarie pugliesi e meridionali. Il territorio non è più fragile come un tempo grazie agli investimenti per centinaia di milioni di euro nelle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e nell’adeguamento degli impianti fognari di città e borghi. I depuratori riversano nel Golfo di Manfredonia acqua sempre più pulita perché ogni impianto è stato messo a norma.

Ogni impegno assunto è stato assolto. A vantaggio di tutti e non di qualcuno. So bene che risolto un problema se ne presenta un altro ed è qui che si misura la differenza tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto, tra me e gli altri candidati manfredoniani al Consiglio regionale.

Noi abbiamo idee per il futuro e abbiamo dimostrato di saperle tradurre in fatti. Loro sognano il ritorno al passato che diventerebbe un incubo per i pugliesi. Il 20 e il 21 settembre si vota per eleggere il presidente della Regione Puglia e il Consiglio regionale.

Manfredonia e la Capitanata devono avere rappresentanti in grado di fare la differenza, com’è stato nei 5 anni che abbiamo alle spalle. Ecco perché è utile votare per Michele Emiliano, per Paolo Campo e per il Partito Democratico”, ha detto tra l’altro Paolo Campo.

