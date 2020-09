“Semplicemente, parto da me: Peschici è con Camilla Tavaglione!”

Peschici, 12 settembre 2020. “Semplicemente, parto da me! Con questo slogan scende in campo la peschiciana, Prof.ssa Camilla Tavaglione, candidata alla carica di consigliere nella Lega di Salvini, con Fitto Presidente, per le Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Una neo Figura politica determinata e valida, che intende rappresentare a 360° il Territorio, lo stesso che già ama grazie alla Sua professione e al Suo impegno nell’associazionismo.

A tal proposito, per quanti non la conoscessero, in sintesi, si presenta agli elettori, tramite una lettera, qui di seguito riportata.

Cara elettrice, caro elettore, mi chiamo Camilla Tavaglione e sono una docente dell’Istituto Omnicomprensivo “Libetta” di Peschici. La scuola è la mia seconda casa, cui ho dedicato gran parte della mia carriera, lavorando con gioia e passione, con tanti colleghi bravi e preparati e incontrando decine di alunni ricchi di talento e determinazione, futura classe dirigente della nostra terra.

Un luogo di osservazione privilegiato, dove l’integrazione scuola-famiglia, pone giornalmente interrogativi e problematiche, ma aiuta a comprendere il mondo che ci circonda, meglio di qualsiasi altro “palcoscenico”. Le esigenze di una famiglia, spesso sono confidenze, per noi docenti. E nelle confidenze, molte volte, troppe volte, è racchiusa tutta la verità e il dramma che si vive in situazioni difficili. Perché ho scelto di candidarmi alle elezioni regionali? Per passione per la politica? Certamente sì. Ho sempre “respirato” il casa, aria di impegno civico e politico, fin da bambina. Voglia di cambiare il mondo? Certamente la nostra regione. Con piccoli passi e scelte mirate. Oltre ad essere impegnata nel mondo della scuola, sono anche mamma. Vivo la famiglia e sogno un futuro migliore per tutti i giovani e per quelli che continuano a scegliere la Puglia, come luogo per vivere e lavorare. Il mio augurio è che possiate trovare in me, un’amica, un punto di riferimento, una spalla sicura per qualsiasi istanza a livello regionale”.