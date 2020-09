Ripresa attività sala operatoria – ambulatoriali al Riuniti, cittadina scrive al dr. Mezzadri

Riceviamo e pubblichiamo

“Gent.mo direttore Mezzadri, sono a chiederle informazione e chiarimenti riguardo alla ripresa delle normali attività di sala operatoria o ambulatoriali al Policlinico Riuniti di Foggia, come altri ospedali del sud, al tempo del Covid. Premesso che i protocolli sanitari covid, oggi vigenti, hanno limitato i servizi sanitari offerti alla clientela/utenza, ma comunque, non sono chiari i motivi della differenza enorme di trattamento esistente tra gli ospedali del Nord Italia e quelli del sud Italia. Ovvero, ormai tantissimi i cittadini residenti al sud e specie in Puglia, costretti a partire nonostante il covid, in quel del Nord Italia, vedi ospedali San Raffaele, Humanitas, e altri, per effettuare le più disparate operazioni non urgenti ma necessarie alla corretta funzionalità fisica dell’ individuo, dove tali interventi vengono egregiamente soddisfatti con esito positivo, mentre, qui in Puglia, gli ospedali maggiori, risultano NON operanti, addirittura i cup prenotazioni risultano FERMI, NON si effettuano visite ambulatoriali di controllo, NON si effettuano operazioni non urgenti ma necessarie all’utenza.

Chiedo spiegazioni rispetto a questi disservizi resi alla popolazione/utente residente. Perché siamo costretti a portare i nostri soldi fuori regione? Chiedo a chi dobbiamo ringraziare per queste spaventose carenze oggettive che ogni giorno costano in numeri di vite umane, di disabilità, di inabilità? Chiedo a chi dobbiamo addebitare l’incapacità ad operare correttamente un piano sanitario efficacie che permetta la soddisfazione delle esigenze di diagnosi e cura nonostante il covid, dei pugliesi e in particolare, della provincia di Foggia?

Se le colpe sono politiche o dirigenziali, gradiremmo sapere.

RingraziandoLa per la cortese attenzione, resto in attesa di riscontro”.

Umbriano Antonella, Cittadina/utente – E mail: antonella-umbriano@alice.it