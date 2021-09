Manfredonia Calcio 1932, tris al Vigor Trani 

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 12 settembre 2021. Prima di campionato e prima vittoria per il Manfredonia Calcio 1932 che batte agevolmente, la Vigor Trani, una squadra, in verità non trascendentale, per 3 a 0, questa volta al comunale di Monte Sant’Angelo per la temporanea indisponibilità del Miramare.

Nonostante il Manfredonia sia stato penalizzato da talune assenze, tra cui Sementino nella linea difensiva, Mastropasqua nella mediana e Trotta in attacco, non vi è stata partita, al punto che il risultato a consuntivo avrebbe potuto essere ancora piu roboante.

Cicerelli, spostato in difesa, l’attacco affidato alle sortite offensive di Monopoli, calciatore ecclettico e propiaziatore di due delle tre reti oltre che Eletto ed Ingredda entrambi andati a rete. Per la cronaca, sblocca il risultato al 20’ Eletto ben servito da Monopoli. Al 34’ ancora Monopoli pennella un assist per Ingredda che dal vertice destra dell’area di rigore con un diagonale chirurgico segna il 2 a 0. Il direttore di gara segna 4 minuti di recupero ed al 48’ è Nico Salvemini che palla al piede scende verso l’area di rigore avversaria e con un diagonale trafigge l’estremo difensore del Trani siglando il 3 a 0.

Secondo tempo amaro di emozioni, soprattuto da parte del Trani mai pungente, con il Manfredonia che, invece, potrebbe segnare ancora con i suoi terminali offensivi, ma la gare di avvia verso la conclusione con il Manfredonia che controlla senza alcun affanno ma soprattutto Mr Ricucci inserisce in campo giovanissimi e promettenti calciatori del settore giovanile.

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – VIGOR TRANI 3-0

Reti: 20’ pt Eletto (M), 34’pt Ingredda (M); 48’ pt Salvemini

MANFREDONIA CALCIO 1932: Sarra (4’st Sarri), Manna, Armiento, Partipilo, Colangione, Cicerelli, Monopoli, Stoppiello, Ingredda, Salvemini, Eletto.

A disposizione: Mascolo, Persichella, Mastropasqua, D’Amico, Roberti, Mastrogiacomo, Prota, Roberto, Sementino.

Allenatore: Celestino Ricucci

VIGOR TRANI: Orizzonte, Decarne, De Santis, Colella, Piergiovanni, Somma, Torrevoli, Schirizzi, Armenise, Mazzilli, Musà.

A disposizione: Viterbo, Conte, Ricci, Rizzi, Capodiferro, Amenise, Serino, Antonicelli,

Allenatore: Raffaele Loconsole

A cura di Antonio Castriotta, 12 settembre 2021