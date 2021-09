Riccardi: “Concorsi al Comune di Manfredonia: dilettanti allo sbaraglio, parte ultima”

Il bando da specialista-amministrativo contabile cat. D Γ¨ stato scritto addirittura in alcune parti identico a quello per il profilo contabile cat. C, portando a chiedere giΓ due diverse integrazioni documentali per dichiarare i titoli. Incredibilmente, non Γ¨ nemmeno prevista la possibilitΓ d’inserire i titoli di servizio maturato per lo stesso profilo richiesto dalla selezione in oggetto. Inoltre, non Γ¨ chiarito con quali modalitΓ verrΓ effettuata la prova scritta, lasciando i partecipanti nell’incertezza se si tratterΓ di redigere un atto amministrativo o rispondere a domande teoriche.