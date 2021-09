Sconfitta del Foggia: le parole di Zeman e Markic

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 settembre 2021. Il Foggia incappa nella prima sconfitta stagionale contro un buona Turris che ha sfruttato alla perfezione le occasioni per fare gol. Nel primo tempo gli uomini di mister Zeman partono in sordina e non riescono a sfruttare un paio di occasioni interessanti in area avversaria. La compagine campana si presenta, invece, competitiva tanto da andare in vantaggio nei minuti finali della prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa tentano l’assedio in area avversaria ma non trovano la porta. Il Foggia resta a 4 punti in classifica. A riportarlo è una nota ufficiale del sito calciofoggia1920.net.

La cronaca. Il tecnico rossonero schiera in campo il consueto 4-3-3 con Alastra tra i pali; Nicoletti, Markic, Sciacca e Martino in difesa; Maselli, Gallo e Rocca a centrocampo; Curcio (K), Merkaj e Merola nel reparto offensivo. Al 13’ brivido in area rossonera su un colpo di testa di Leonetti, ma Alastra si oppone con i pugni. Al 22’ Curcio prova a mettere la palla in porta ma Perina non si fa trovare impreparato. Al 25’ è la volta di Merkaj che prova un tiro dalla distanza ma la palla termina alta sulla traversa. Al 32’ Leonetti insidia la porta dei satanelli con un tiro respinto da Alastra. Al 36’ miracolo dell’estremo difensore rossonero su un tiro di Giannone in piena area di rigore. Al 43’ arriva il gol della Turris firmato da Tascone. Termina 0-1 la prima frazione di gara.

Nella ripresa, al 55’ occasione per il Foggia con Merkaj che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 57’ sugli sviluppi di un corner calciato da Curcio, sponda di Markic per Sciacca che colpisce di testa tra le braccia del portiere campano. Al 60’ Merkaj sfiora il palo. Al 62’ la Turris raddoppia con Santaniello. Al 75’ ennesima parata di Alastra che manda la palla in corner. Al 78’ ci prova Ballarini al limite dell’area di rigore ma Perina para a terra. A nulla servono i 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Le parole di Mister Zeman

“Le sconfitte servono per imparare qualcosa di più. Oggi non abbiamo giocato un calcio ordinato perché ci siamo allungati troppo. La squadra deve capire che si può fare meglio se giochiamo tutti insieme, non si fanno le cose individualmente”. Mister Zeman commenta così, sul sito ufficiale calciofoggia1920.net, la prima sconfitta stagionale del Foggia contro la Turris. Proprio sull’avversario chiosa: “È stata una buona squadra, ben organizzata e che gioca insieme da due anni. Loro hanno fatto meglio”. Analizzando la prestazione dei giocatori, su Merola ha affermato: “Oggi ha sbagliato troppe cose, credo che ha un grande talento ma mi aspetto di più”. La chiusura è sulla gara di Coppa Italia che si giocherà mercoledì pomeriggio allo Zaccheria: “E’ un bene scendere subito in campo, dobbiamo cercare di cambiare approccio alla partita”, conclude il boemo.

Il commento di Markic

“Dobbiamo migliorare, stare più attenti e concentrati”. Con queste parole Markic commenta a caldo, sul sito calciofoggia1920.net, la sconfitta contro la Turris. “Oggi Abbiamo creato più occasioni della gara contro il Potenza ma sono mancati i gol. Purtroppo, il calcio è così”. Sulla gara di Coppa Italia di mercoledì contro il Messina: “Dobbiamo pensare a vincere per il pubblico che anche oggi è stato fantastico”, conclude il difensore rossonero.

Ad attendere il Foggia ora c’è l’incontro col Latina, previsto domenica 19 settembre 2021, alle 14,30.