Bici elettriche da porti turistici del Gargano, è di Foggia l’azienda

Stato Donna, 12 settembre 2022. Ride Mobility srl, l’azienda di Foggia di cui Lucia Aprile è amministratrice, ha vinto un bando della Provincia per l’installazione sui porti turistici del Gargano, in gemellaggio con la Croazia, di rastrelliere per bici elettriche e colonnine di ricarica anche per auto e natanti, strutture di ultima generazione per incentivare la mobilità sostenibile.

Si tratta, precisamente, di colonnine di ricarica per auto elettriche o natanti e di rastrelliere gestite da applicazione per il blocco e la ricarica di biciclette elettriche, nonché di tipo Fat, “ossia bici con ampio battistrada”.

La Provincia ha recepito fondi europei tramite il programma denominato “Deep See” e la Ride srl è risultata la prima classificata al bando pubblico al quale sono state invitate numerose aziende. Queste istallazioni consentiranno a turisti e non di usufruire dei servizi di ricarica o di noleggio in ognuno dei porti indicati.

A Rodi, Mattinata, Manfredonia, Vieste, si vedono queste nuove installazioni: “Hanno partecipato circa 3mila aziende anche del nord- dice Lucia Aprile- noi abbiamo avuto la premura, ottenendo un punteggio in più, di mettere a disposizione bici adatte a strade più difficili, che possono andare sulla sabbia o su terreni sconnessi, anche a un prezzo vantaggioso e con materiale prodotto in Italia. L’intuizione è stata della Provincia di Foggia, io come azienda mi sono limitata a partecipare a un bando e per me è motivo di orgoglio questo risultato”.