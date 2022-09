È il giorno di iOs 16: tutte le novità, gli iPhone compatibili e come aggiornare

Dopo la classica trafila delle varie versioni beta preliminari che sono servite per testare le nuove funzioni, il sistema operativo mobile di ultima generazione si potrà installare gratuitamente con la solita procedura pressoché del tutto automatica. Facciamo il punto su tutto ciò che c’è da sapere su iOs 16 dalle novità alla compatibilità fino a come effettuare l’update in tutta semplicità.

Ecco anche altre cinque novità forse meno pubblicizzate e nascoste, ma non per questo meno utili e da imparare subito.

Come aggiornare a iOs 16

Si dovrà attendere fino alle ore 19 per aggiornare a iOs 16 ovvero quando si riceverà una notifica di disponibilità di aggiornamento che inizierà l’iter. Tuttavia, è meglio effettuare un backup completo di tutti i dati in memoria, così da salvaguardarli in caso di malfunzionamenti o spegnimenti inaspettati. Si può passare da iCloud di Apple o da alternative come Google Drive, ma anche su memorie fisiche esterne. Come aggiornare? Ricevuta la notifica si seguono i passaggi, non prima di aver caricato la batteria lasciando collegato il cavo alla corrente; è consigliabile sfruttare la rete wi-fi (sicura) a meno che non si disponga di un generoso pacchetto di traffico dati. Per controllare manualmente la disponibilità di iOs 16 si può seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Ricordiamo che gli iPhone compatibili con iOs 16 sono: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max; iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max; iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max; iPhone Xs, Xs Max, iPhone Xr e iPhone X; iPhone 8 e 8 Plus e iPhone Se modello 2020. iPadOs 16 per gli iPad è invece in ritardo, uscirà in autunno. (wired)