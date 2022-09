Inizio anno scolastico, Rotice: “Ripristinati trasporto pubblico e servizio mensa”

L’Amministrazione comunale, tra i tanti interventi eseguiti, ha ripristinato il trasporto pubblico ed il servizio mensa ed avviato percorsi condivisi per l’educazione civica, legalità, cultura, ambiente, sport. Il mio appello ai ragazzi è il ritrovarsi come comunità unita e propositiva, nonché ad impegnarsi nella lotta a comportamenti pericolosi ed illegali come il bullismo, da combattere e sconfiggere con il coraggio della denuncia ed il sostegno delle Istituzioni come il Comune ed il Sindaco, in affiancamento alle famiglie che non vanno lasciate indietro e sole rispetto alle nuove emergenze sociali. Ad maiora ragazzi, il futuro è vostro e noi siamo pronti a sostenere i vostri talenti ed i vostri diritti!”