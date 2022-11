Manfredonia. In ricordo di Antonio (Tonino) Salvemini, appassionato cultore di storia locale

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 12 settembre 2022. In occasione del Trigesimo, che è stato celebrato sabato 10 settembre 2022 presso la Cattedrale, ho voluto ricordare l’amico, rag. Tonino Salvemini, appassionato cultore di storia locale.

Ero da mia figlia a Roma, quando ho appreso la notizia della sua dipartita da questa vita. Tonino, negli anni ’60, frequentava l’attiva parrocchia di S.Michele Arcangelo a Monticchio, dove con un gruppo di giovani fondammo l’Azione Cattolica.

In quegli anni, si organizzavano campeggi, spettacoli musicali, gite in autobus, camminamenti presso le abbazie di Pulsano e Monte Sacro e la Grotta di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo, guidati dal parroco don Michele Ciccone e il vice parroco don Nicola Ferrara.

Ricordo, che l’amico Tonino, partecipava sempre attivamente a tutte le iniziative organizzate dalla Parrocchia S.Michele. Sempre in quegli anni, tenemmo un campeggio in località di mare “Mattinatella”, dove con Tonino e altri giovani dell’Azione Cattolica della Parrocchia S.Michele, trascorremmo delle giornate indimenticabili, in una zona di mare incontaminata. Fummo ospitati, in una antica palazzina di campagna, di proprietà dell’avvocato Ciuffreda. Rammendo, che comprammo e portammo anche una tenda da campeggio che poteva ospitare 8 persone e un tavolo da ping pong (tennis tavolo), utilizzato dai giovani in Parrocchia nel salone dell’Azione Cattolica. Credo che in quegli anni, fummo tra i primi campeggiatori che hanno avuto la possibilità di conoscere e godere di quel sito di mare mozzafiato.

Ho inserito, nell’articolo, alcune foto di quel campeggio, che ritrae Tonino con i ragazzi dell’azione cattolica S.Michele. L’amico Tonino Salvemini, maresciallo della Polizia Municipale in pensione, è stato un attento studioso e ricercatore di Storia Patria.

Per un periodo di tempo, è stato componente del Centro di Documentazione Storica di Manfredonia. Al suo attivo, numerose pubblicazioni, delle quali voglio ricordare: “La Saline del Sipontino” in Argomenti Dauni nel 1988; “Fiera e Mercati a Manfredonia”, in Puglia Daunia nel 1994; “La Congregazione di Santa Croce in Manfredonia” nel 2012; “I Tontoli una famiglia di Vescovi nella Manfredonia del ‘600” nel 2019; “Gli Scolopi a Manfredonia” nel 1994 nel Bollettino del Centro di Documentazione Storica di Manfredonia; “Note storiche sul Corpo della Polizia Municipale di Manfredonia” nel 2002; “La Polizia Municipale di Manfredonia” nel 2003; “Gli annulli filatelici a Manfredonia” nel 2021. Aveva in programma di dare alle stampe altre ricerche storiche, delle quali voglio ricordare: “La Confraternita di Santa Maria della Stella Maris o dei Gentiluomini a Manfredonia”; “Il tenente Generale di Corpo d’Armate Ugo Santovito da Manfredonia”; “Le antiche saline di Siponto e di Manfredonia”. Alcuni mesi fa, lo andai a trovare, perché insieme, dovevamo pubblicare la storia della “Compagnia portuale Felice Muscatiello di Manfredonia”. Antonio (Tonino) Salvemini nato a Manfredonia l’11 maggio 1946, è deceduto il 12 agosto 2022.

A noi che restiamo, rimane il compito di tenere vivo nella fede e nella speranza il caro ricordo di Tonino. Condoglianze sentite, alla moglie, alle figlie e a agli altri familiari.

fotogallery Franco Rinaldi