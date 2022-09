Qatar 2022, i giocatori della Serie A che partiranno per il Mondiale: 85 in totale, nazionali anche nelle neopromosse Lecce e Cremonese

Il Mondiale di Qatar 2022 è sempre più vicino. Saranno tanti i giocatori convocati dalle proprie Nazionali, e anche la Serie A vedrà partire molti dei suoi protagonisti. Ma quanti calciatori del nostro campionato saranno presenti a Qatar 2022? SuperNews ha cercato di rispondere a questo interrogativo: secondo i dati riportati su “Transfermarkt”, ad oggi i papabili convocati sarebbero 85. Vediamo nel dettaglio di chi parliamo, le squadre di appartenenza e il totale dei nazionali che partiranno per il Mondiale per ogni club di Serie A.

Le squadre di A con più giocatori al Mondiale: Juventus e Milan ne mandano 11, l’Inter 8

Era intuibile: i tre club di Serie A che manderanno più giocatori ai Mondiali di Qatar 2022 sono Juventus, Milan e Inter. Ecco di seguito la tabella con il numero di calciatori per ognuna squadra.

Squadra Numero di giocatori per partiranno per Qatar 2022 Juventus 11 Milan 11 Inter 8

JUVENTUS: la Vecchia Signora manderà 11 nazionali al Mondiale. Partiranno per il Qatar i difensori Alex Sandro, Bremer e Danilo, che rappresenteranno il Brasile, Rabiot si unirà ai suoi compagni della nazionale francese, mentre Vlahovic e Kostic indosseranno la maglia della Serbia. Ad accrescere il valore tecnico dell’Argentina, invece, ci saranno Di Maria e Paredes. Szczęsny difenderà i pali della Polonia, mentre Milik si metterà a disposizione per il reparto offensivo. L’ultimo degli 11 bianconeri che prenderà parte al Mondiale sarà McKennie, che difenderà la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti.

MILAN: anche il club rossonero invierà ben 11 dei suoi uomini in Qatar. Il difensore Kjaer riprenderà la sua fascia di capitano e il suo posto nel reparto difensivo della Danimarca. La Francia, invece, potrà contare su Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Il neo acquisto De Ketelaere, insieme a Saelemaekers, vestirà la maglia del Belgio,Tomori quella dell’Inghilterra. Il Senegal convocherà Ballo Tourè, mentre il Portogallo si riapproprierà dell’attaccante più straripante della Serie A: Rafael Leao. Serginho Dest, che da poco veste la maglia rossonera, giocherà nella nazionale statunitense. Infine, Rebic sarà convocato dalla Croazia.

INTER: il club nerazzurro manderà 8 giocatori al Mondiale, due in meno rispetto alle sue avversarie. L’ex Atalanta Gosens sarà tra i convocati della Germania, mentre l’attaccante nerazzurro Lukaku si unirà alla nazionale belga. Marcelo Brozovic si terrà pronto per il centrocampo della Croazia. I compagni di squadra Dumfries e De Vrij saranno chiamati a rapporto dalla nazionale olandese. Il nuovo portiere Onana difenderà i pali del Camerun, mentre l’Argentina potrà contare sulla presenza di Lautaro Martinez e Correa.

Big della Serie A ma non solo: la tabella completa con tutti gli altri nazionali

Oltre a Juventus, Milan e Inter, che in totale faranno partire per il Qatar 30 giocatori, ci sono altre 16 squadre di Serie A che spediranno al Mondiale i propri giocatori. Tra queste, anche le due neopromosse Cremonese e Lecce. Ecco di seguito la tabella dettagliata con il numero e i nomi dei nazionali per ogni squadra:

Squadra Giocatori che partiranno per Qatar 2022 Totale Torino Linetty (Polonia), Seck (Senegal), Ricardo Rodriguez (Svizzera), Milinkovic Savic (Serbia), Lukic (Serbia), Radonjic (Serbia), Vlasic (Croazia) 7 Fiorentina Amrabat (Marocco), Zurkowski (Polonia), Martinez Quarta (Argentina), Nicolas Gonzalez (Argentina), Milenkovic (Serbia), Terzic (Serbia), Jovic (Serbia) 7 Atalanta Maehle (Danimarca), Pasalic (Croazia), Hateboer (Olanda), Koopmeiners (Olanda), De Roon (Olanda), Musso (Argentina) 6 Napoli Lozano (Messico), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Mathias Oliveira (Uruguay), Kim Min Jae (Corea del Sud) 5 Roma Abraham (Inghilterra), Dybala (Argentina), Viña (Uruguay), Rui Patricio (Portogallo), Zalewski (Polonia) 5 Hellas Verona Hrustic (Australia), Hongla (Camerun), Ilic (Serbia), Lazovic (Serbia) 4 Bologna Skorupski (Polonia), Schouten (Olanda), Aebischer (Svizzera) 3 Salernitana Bronn (Tunisia), Piatek (Polonia), Dia (Senegal) 3 Spezia Ampadu (Galles), Dragowski (Polonia), Kiwior (Polonia) 3 Lecce Hjulmand (Danimarca), Pongracic (Croazia) 2 Lazio Milinkovic Savic (Serbia), Vecino (Uruguay) 2 Sassuolo Alvarez (Uruguay), Erlic (Croazia) 2 Sampdoria Djuricic (Serbia), Bereszyński (Polonia) 2 Cremonese Felix Aufena-Gyan (Ghana), Vasquez (Messico) 2 Udinese Nehuen Perez (Argentina) 1 Empoli Satriano (Uruguay) 1



