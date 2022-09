StatoQuotidiano.it, Manfredonia 12 settembre 2022. “Era domenica”, dice a StatoQuotidiano.it il sig. Matteo. “Finalmente, dopo 4 mesi senza lavorare per il caro gasolio, sono tornato in mare”. “Improvvisamente il citofono: ‘hanno accesso la macchina di vostro figlio‘ . Tutti spaventati mi hanno chiamato per chiedermi se andava tutto bene”.

“Non è la colpa della mancanza di controlli ma il problema è che c’è gente vigliacca che non sa cosa fare e deve fare questo. Io lavoro, la macchina me la ricompro, però il gesto fatto è disgustoso. La mia famiglia è stata spaventata di notte, in modo oltraggioso. Fate schifo”, conclude il pescatore di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it