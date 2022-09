Ucraina, Putin: “Guerra lampo economica Occidente non ha funzionato”

FOGGIA, 12/09/2022 – (adnkronos) La Russia è riuscita in breve tempo ad attuare misure tali da far fallire “la guerra lampo economica” scatenata dall’Occidente. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin , citato dall’agenzia di stampa Sputnik.

“La tattica della guerra lampo economica” su cui i Paesi occidentali “contavano, non ha funzionato: questo è già evidente a tutti e anche a loro”, ha dichiarato Putin, secondo cui la Russia è riuscita “prontamente a implementare misure di protezione efficaci e a lanciare meccanismi per supportare le industrie chiave così come le piccole e medie imprese”.

L’ “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina andrà avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati all’inizio dell’invasione, ha detto intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa. “L’operazione militare speciale continua e continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi inizialmente fissati”, ha affermato Peskov in risposta alla domanda se i vertici militari continuino a godere della fiducia del presidente, Vladimir Putin, dopo l’avanzata ucraina nella regione di Kharkiv. (adnkronos)