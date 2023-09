Foggia, messa alla prova per il 14enne: 2 coimputati condannati per rapina

FOGGIA – Processo sospeso e messa alla prova per tre anni del ragazzo che a 14 anni accoltellò e rischiò di uccidere un militare dopo avergli rapinato il braccialetto d’oro; condanna a 3 anni e 3 mesi a testa per i due coimputati accusati “soltanto” di concorso in rapina e non anche di tentato omicidio.

Questa la sentenza pronunciata dal gup del Tribunale per i minori di Bari nel processo a tre ragazzi foggiani arrestati dai carabinieri lo scorso 21 marzo perché ritenuti coinvolti in una delle più gravi aggressioni avvenute nella zona della Movida: la notte sull’11 settembre 2022 un giovane militare dell’Esercito venne rapinato in via Arpi e accoltellato dal più giovane degli aggressori dopo averlo inseguito e chiesto di restituirgli il monile rapinatori.

Il più giovane del terzetto di imputati – un foggiano classe 2008 che in occasione dell’arresto fu portato nel carcere minorile Fornelli – ha ottenuto il beneficio della la messa alla prova per i prossimi tre anni, come chiesto dal difensore, l’avv. Rosario Marino: il ragazzo è ora tornato libero, già dal luglio scorso è affidato a una comunità.

La messa alla prova comporta sospensione del processo;

affidamento dell’imputato a educatori e assistenti sociali per seguire un percorso di riabilitazione e recupero, svolgendo anche servizio di volontariato; se dopo tre anni l’iter avrà avuto un esito positivo, il giudice dichiarerà estinto il reato e proscioglierà l’imputato dalle accuse di tentato omicidio e concorso in rapina. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.